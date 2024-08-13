محرز في واجهة الأحداث

تصدر النجم الجزائري، رياض محرز واجهة الأحداث الرياضية في السعودية بمناسبة القمة المرتقبة عشية اليوم بين فريقه أهلي جدة والهلال في نصف نهائي الكأس الممتاز.

وسيحتضن ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها النسخة الـ 11 من هذه المسابقة والتي ستجمع هذه المرة نادي الهلال صاحب ثنائية البطولة وكأس خادم الحرمين الشريفين في مواجهة أهلي جدة صاحب المركز الثالث في بطولة الموسم المنقضي وهي المباراة المقررة في حدود الساعة 17:15 بتوقيت الجزائر فيما تجمع المباراة الثانية والتي ستجري غدا في ذات التوقيت نادي النصر، وصيف البطل ومنشط نهائي الكأس مع نادي التعاون صاحب المركز الرابع.

وركزت وسائل الإعلام السعودية في تقديمها لقمة الهلال والأهلي على النجم الجزائري رياض محرز ورشحته ليكون أهم أسلحة الأهلي في مواجهة الهلال اليوم خاصة بعد أن أبان عن استعدادات جيدة خلال المعسكر التحضيري والمباريات الودية والتي كان آخرها أمام نادي الرياض أين سجل النجم القادم من مانشستر سيتي هدفا وقدم أداء طيبا للغاية بالمقابل يدخل الهلال المباراة بغيابات نوعية أهمها البرازيلي مالكوم فيما استبعد النجم نيمار من المواجهة لعدم الجاهزية.

وتتطلع جماهير الأهلي لظهور أقوى للنجم الجزائري في ثاني مواسمه بالسعودية هو الذي سجل 11 هدفا وأهدى 14 تمريرة حاسمة خلال بطولة الموسم المنقضي.

وفي سياق متصل، أشار موقع "لازغازيت دو فيناك" بأن نصف نهائي الكأس الممتاز بين الأهلي والهلال سيعرف حضور الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لأجل لقاء محرز والحديث إليه تحسبا لعودته إلى المنتخب خلال معسكر سبتمبر المقبل علما أن مصادر صحفية كانت توقعت حدوث هذا اللقاء في النمسا بمناسبة معسكر الأهلي هناك ولكن ذلك لم يحدث.

شعيب كحول