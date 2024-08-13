الرئيس تبون يعزي أمير دولة الكويت

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رسالة تعزية إلى أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على إثر وفاة عميد أسرة آل الصباح الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في رسالة التعزية، "تلقيت ببالغ التأثر، نبأ وفاة عميد أسرة آل الصباح الكرام، سموّ الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح ليلقى الله جل وعلا، بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء، في خدمة دولة الكويت الشقيقة". وأضاف: "وأمام هذا المصاب العصيب، الذي لا مردّ لقضاء الله فيه أتقدّم إلى سموّكم ومن خلالكم إلى كافة آل الصباح الأفاضل، بخالص العزاء وصادق مشاعر التعاطف والمواساة سائلا الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بمشمول رحمته، وعظيم مغفرته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى من جناته ويلهمكم وذويكم جميل الصّبر والسّلوان".