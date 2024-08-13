أكثر من 1600 حالة تسمم غذائي في ظرف شهرين

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أرقام مقلقة بخصوص التسممات الغذائية، خلال الشهرين الأخيرين.

وقال سايحي، في كلمة له خلال اليوم الإعلامي حول التسممات الغذائية بالعاصمة، أنه تم تسجيل 1614 حالة تسمم غذائي خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 7 أوت 2024.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تسجيل 853 حالة تسمّم في الفضاء التجاري، و717 حالة أخرى في الفضاء الخاص أي في المناسبات والأعراس، والولائم، مضيفا أن 47 بالمائة من حالات التسمم سببها الولائم والأعراس، مشيرا إلى أنه تم تسجيل وفيات من خلال التسممات الغذائية.

ووصف سايحي الوضع في معرض كلمته، بالخطير للغاية خاصة خلال فصل الصيف، مؤكدا أن السبب الحقيقي راجع إلى غياب سلسلة التبريد ووسائل التكفل بالأطعمة، مضيفا أن تكلفة المريض الواحد تقدر بأكثر من 3500 دينار.

وأشار وزير الصحة، أنه تم إصدار تعليمات من مديرية الوقاية من أجل ضمان صيف آمن، وضرورة الاهتمام بالجوانب الغذائية والنظافة وبالرغم من ذلك تم تسجيل رقم مرتفع للتسممات الغذائية، مؤكدا على التنسيق بين وزارة التجارة، مكتب النظافة البلدية، ووزارة الصحة مستقبلا من أجل الدعم والمرافقة.

من جهتها، كشفت رئيسة لجنة الصحة والوقاية بوزارة الصحة، منيرة قريشي، أنه تم تسجيل 7 وفيات بسبب التسممات الغذائية ما بين سنتي 2023 و2024 عبر ولايات المسيلة، الجزائر العاصمة، المدية، قسنطينة، تيارت، مستغانم والبليدة.