مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية بن غفير

اقتحم الآلاف من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى بالقدس الشرقية بحماية من القوات الصهيونية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المسؤولة عن إدارة الأقصى، إن "المستوطنين يقتحمون المسجد على شكل مجموعات كبيرة بحراسة الشرطة".

وأضافت، أن "نحو 1200 مستوطن اقتحموا المسجد خلال ساعتين".

ويتوقع قيام مئات آخرين من المستوطنين باقتحام المسجد في الساعات القادمة.

وكانت جماعات يمينية صهيونية دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وشارك إلى جانب هؤلاء وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، ايتمار بن غفير، الذي لا يتررد في كل مرة لتوفير الحماية للمستوطنين عند تدنيسهم بيت المقدس.

وتزداد أعداد المقتحمين بصورة ملحوظة في أيام المناسبات الدينية اليهودية.