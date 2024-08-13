الجلفة: تفكيك شبكة الكوكايين والمهلوسات

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية الجلفة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

هذه العملية الأمنية النوعية جاءت، بناءً على معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه في أحد المساكن بالمدينة، مما دفع إلى تنفيذ خطة محكمة بالتنسيق مع النيابة المحلية، أسفرت عن توقيف أفراد الشبكة وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأموال".

ووفقًا للبيان الصادر عن مصالح أمن ولاية الجلفة، فإن هذه المجموعة كانت متورطة في المتاجرة بمختلف أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة، من بينهم فتاتان.

وخلال التفتيش، تم حجز 990 كبسولة من المؤثرات العقلية، 2.16 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين)، كمية من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي ومبلغ مالي قدره 225500 دينار جزائري، من عائدات النشاط الإجرامي.

وحرر ضدهم ملف إجراءات جزائية قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة إقليميا.