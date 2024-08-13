اتحاد العاصمة أمام معضلة

وقعت إدارة اتحاد العاصمة في معضلة حقيقية بعد أن أبلغتها رابطة كرة القدم المحترفة باستحالة تأهيل مهاجمها الجديد النيجري وال موسى علي.

وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت قبل أسبوع، تعاقدها مع المهاجم وال موسى علي (23 سنة) لموسمين قادما من نادي زبروجوفكا التشكي، لكن رابطة كرة القدم المحترفة اعترضت على تأهيله كونه لا يتوفر على شرط اللاعب الدولي (المشاركة على الأقل 5 مرات في مباريات رسمية لمختلف منتخبات بلاده) الأمر الذي سيجبر إدارة نادي "سوسطارة" على فسخ عقده وهو ما لن يكون بالأمر الهين.

وبعد بداية نارية خاصة سوق الانتقالات وبأرقام وأجور خيالية، بدأت "ّسرعة" إدارة الرئيس عثمان سحبان بالتراجع ومعها بدأت الأصوات المنتقدة لما تراه رضوخها التام لمطالب مدربها نبيل معلول ومن أهمها التخلص من لاعبين مهمين في الفريق في صورة الهداف عبد االلاي كانو (13 هدفا الموسم الماضي) والكاميروني ليونيل أتيبا (5 أهداف في نصف موسم) والتي لم تحقق الاجماع حتى داخل الإدارة نفسها.

بالمقابل لم يضمن الفريق مهاجمين جدد لتعويض هؤلاء بعد أن تعثرت مختلف الاتصالات والمفاوضات ومنها المفاوضات مع المهاجم السنغالي سيكو غاساما الذي ابتعد بسبب مطالبه المالية المرتفعة.