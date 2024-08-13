تفكيك شبكة لصوص في المدية

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية المدية، بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة قام أفرادها بسرقة ورشة خياطة.

العملية حسب بيان مصالح الأمن، جاءت بناءً على شكوى تقدم بها صاحب ورشة للخياطة بخصوص تعرض محله لعملية سطو من قبل مجهولين.

على إثر هذا تم مباشرة عملية التحقيق التي مكنت من استعادة المسروقات وتوقيف أحد المشتبه فيهم.

واستمرارا للتحقيق تم تحديد هوية المشتبه الثاني وتم توقيفه بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، وتم تمديد الاختصاص إلى الولايات المجاورة وفي الوقت ذاته تم استرجاع المسروقات الخاصة بورشة الضحية المتمثلة في (06) ماكينات خياطة كبيرة مخصصة لخياطة الألبسة الطبية. المشتبه فيه الرئيسي قام ببيع المسروقات عن طريق عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.