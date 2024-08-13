المقاومة تقصف تل أبيب

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اليوم، قصفها لضواحي تل أبيب.

وقال مصدر قيادي في "القسام" لقناة الجزيرة القطرية، أن القصف جاء "ردا على المجازر المرتكبة من طرف الاحتلال والتهجير المتعمد بحق شعبنا".

وأضاف المصدر ذاته "عملية إطلاق الصاروخين تمت من منطقة توجد فيها آليات للعدو".

واعترف جيش الاحتلال أن العملية تعد الأولى منذ شهر ماي الماضي.

كما تؤكد (العملية) امتلاك المقاومة "النفس الطويل" في حربها مع الاحتلال، كما تثبت ما جاء في رسالة 100 ضابط احتياط في جيش الاحتلال بعثوا بها لقائد أركان الجيش الصهيوني، قالوا فيها أن المقاومة لا تزال تحتفظ بإمكانيات تمكنها مواصلة المواجهة لفترة طويلة.