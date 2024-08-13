قصة مأساوية بغزة .. خسر توأمه يوم تسليم شهادة ميلادهما

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بمأساة عائلة في غزة بعد استشهاد رضيعين توأمين لم يبلغا بعد أربعة أيام ووالدتهما، في حين كان والدهما ينجز شهادة ميلادهما.

والطفلان الضحيتان هما المولودين آيسل (أنثى) وآسر (ذكر)، حيث كانت والدتهما وتدعى الدكتورة جمانة عرفة قد زفت خبر ولادتهما على صفحتها في منصة فيسبوك يوم العاشر من أوت الجاري، لتتلقى تعليقات مباركة لها ولأسرتها.

وصباح اليوم، بينما توجه محمد أبو القمصان والد التوأمين وزوج الدكتورة عرفة، إلى الشهر العقاري لتسجيل ولادة طفليه، قصف جيش الاحتلال الأبراج التي نزحت إليها العائلة في دير البلح ما أدى إلى استشهاد التوأمين ووالدتهما.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو لوالد التوأمين، وهو في حالة انهيار تام، حيث كان يصرخ باكيًا: "لقد أصدرت شهادة ميلادهما للتو، أريد رؤيتهما"، قبل أن ينهار جاثيًا على ركبتيه بين مجموعة من المواطنين.

قصة أبو القمصان والفاجعة التي واجهته، تخطت في التفاعل معها مواقع التواصل العربية، وسجلت تفاعلًا كبيرًا بين داعمي القضية الفلسطينية حول العالم.

يذكر أن وزارة الصحة في القطاع، أفادت اليوم بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرتين ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و88 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.