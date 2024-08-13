التكتل الداعم لبلقاسم ساحلي يعلق نشاطاته

أعلن تكتل الاستقرار والإصلاح، اليوم الثلاثاء، تعليق نشاطاته إلى تاريخ لاحق، داعيا في الوقت نفسه الجزائريين إلى ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية ليوم 07 سبتمبر 2024.

وحسب ما جاء في بيان التكتل فإنه "اعتبارا للتحديات والرهانات الداخلية والخارجية التي تواجهها الجزائر وكذا التطورات المتسارعة والمخاطر المتزايدة ذات الصلة بعدم الاستقرار في جوارنا المباشر لا سيما في منطقة الساحل وليبيا، فإن تكتل الاستقرار والإصلاح يدعو المواطنين والمواطنات إلى ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية ليوم 07 سبتمبر 2024، من أجل تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة و كذا تقوية مناعة الأمة وتماسكها الاجتماعي".

وأنشأ هذا التكتل شهر أفريل الماضي من أجل دعم بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، مرشحًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويضم التكتل كل من: حزب التجديد والتنمية، الجبهة الديمقراطية الحرة، الحركة الوطنية للطبيعة وحزب التجديد الوطنية إلى جانب التحالف الوطني الجمهوري.

ورفضت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ملف الراغب في الترشح بلقاسم ساحلي وهو ما أكدته المحكمة الدستورية بعد ذلك.