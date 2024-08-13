شباب بلوزداد: نهاية مسلسل وامبا

تعاقد المهاجم الكاميروني لشباب بلوزداد ليونيل وامبا مع نادي الوحدة، حسب ما أعلن عنه، اليوم الثلاثاء، النادي الناشط في الدرجة الأولى الإماراتية على مواقعه للاتصال الاجتماعي، دون الكشف عن مدة العقد.

وكتب نادي الوحدة: " تعاقد النادي مع وامبا، قادما من شباب بلوزداد كلاعب مقيم، في إطار استراتيجية النادي لتدعيم الفريق بمواهب صاعدة شابة. يرحب مجلس إدارة النادي بقدوم وامبا، على أرض الأبطال، متمنية له كل التوفيق و النجاح".

ولم يستأنف المهاجم الكاميروني التدريبات مع شباب بلوزداد تحضيرا للموسم الجديد، كما قاطع التربص الذي أجراه النادي المتوج بكأس الجمهورية في تركيا ما جعل التأويلات حول مستقبل اللاعب.

ولم ينتظر النادي العاصمي حتى إعلان رحيل وامبا من أجل البحث عن خليفته حيث استقدم لاعبين في ذات المنصب هما المهاجم الجنوب إفريقي مايو خانيسا قادما من نادي كيب تاون والدولي الجزائري أيمن محيوص قادما من الدوري السويسري.

وكان وامبا (21 سنة) قد التحق بشباب بلوزداد خلال سنة 2022 بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادما إليه من سبارتاك جورمالا (القسم الأول لليتوانيا) حيث سجل مع نادي "العقيبة" 17 هدفا خلال موسمين، وتوج معه بلقب البطولة الوطنية-2023 وكأس الجزائر-2024.