رئاسة الجمهورية: محادثات موسعة مع وفد النيجر (فيديو)

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، محادثات موسعة مع وفد جمهورية النيجر، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

شملت المحادثات الوزير الأول لجمهورية النيجر والوفد الوزاري الهام المرافق له ومن الجانب الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومدير ديوان رئاسة الجمهورية وعددا من أعضاء الحكومة.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد استقبل الوزير الأول لجمهورية النيجر، اليوم، علي محمد لمين زين، الذي سلّمه رسالة من رئيس المجلس العسكري بالنيجر، عبد الرحمن تياني.

وحل الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين، ، مساء الأحد الماضي، بالجزائر على رأس وفد وزاري هام، وتم عقد عدة لقاءات بين الطرفين تخص قطاعات وزارية مختلفة.

وصرح الوزير الأول النيجري عقب استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أمس الإثنين، أن الطرفين قررا "إعطاء دفعة للتعاون الجزائري-النيجري، بالعمل على إنجاز المشاريع المشتركة بسرعة، لصالح كلا البلدين".

وبعد أن لفت إلى أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين منذ استقلالهما، أكد أن "الصداقة والأخوة وحسن الجوار هي القيم الثلاث التي يشترك فيها البلدان".