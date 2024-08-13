استرجاع وحدة تصنيع العوارض الخرسانية للسكة الحديدية

تم اليوم الثلاثاء استرجاع وحدة تصنيع العوارض الخرسانية للسكك الحديدية الواقعة ببلدية رجم دموش (ولاية سيدي بلعباس) لفائدة المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية "فيروفيال" .

وتمت عملية تسليم واستلام هذه الوحدة الصناعية ما بين والي سيدي بلعباس سمير شيباني والرئيس المدير العام لمجمع "فيروفيال" بلعمري بويوسف وكذا مدير ذات الوحدة عكو جمال حيث من المتوقع أن تستأنف العمل في غضون شهر سبتمبر المقبل بعد ست سنوات من التوقف.

وذكر الوالي أن عملية إعادة بعث نشاط هذه الوحدة الإنتاجية يأتي في إطار تجسيد إستراتيجية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاسترجاع المصانع والمؤسسات المصادرة مما سيسمح بتوفير مناصب الشغل وتعزيز مداخيل البلدية والمساهمة في خلق الثروة ومنه الرفع من موارد الاقتصاد الوطني من خلال تثمين المنتوج المحلي.

وصرح أنه سيتم بالموازاة مع عملية إعادة بعث نشاط هذه الوحدة تخصيص عقار صناعي على مستوى المنطقة الصناعية لرأس الماء بنصف مساحة الوحدة من أجل استغلاله لإنجاز مصنع لتصنيع معدات السكك الحديدية مخصص لغرب الوطن.

ومن جهته أبرز الرئيس المدير العام لمجمع "فيروفيال" العمري بويوسف أنه "سيتم بالموازاة مع استرجاع هذه الوحدة الإنتاجية وضع مخطط عمل في أقرب الآجال لإعادة تشغيلها حيث سيتم إعادة كل العمال الذين كانوا يعملون بها والمقدر عددهم بـ 85 إلى مناصبهم مع زيادة عدد العمال لاحقا بحسب نشاط الوحدة".

وأفاد بأن "شركة فيروفيال تسعى من خلال هذه الوحدة الإنتاجية التي تشكل إضافة جديدة لنشاط المؤسسة إلى مسايرة المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها مؤخرا في قطاع السكة الحديدية مما سيسمح بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل"، مشيرا إلى أن "الشركة ستقوم بتجسيد مشاريع مختلف عبر مناطق أخرى".