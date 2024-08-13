أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، اندلاع حرائق جديدة في عدة الولايات تمكنت فرق الإطفاء من إخماد بعضها فيما تتواصل عملية الإخماد لحرائق أخرى.

وجاء في بيان ذات الهيئة، على الساعة والسادسة والنصف من مساء اليوم، أن حرائق اندلعت في ولاية تيزي وزو، سطيف، أم البواقي، تيبازة والمسيلة.

وتتواصل عملي الإخماد في حريق أدغال وأحراش بالمغيرة بلدية ايت خليلي، حريق أدغال وأحراش توريث عدن واقني يعفير بلدية مقلع بولاية تيزي وزو، حريق أدغال وأحراش بقرية لعزيم بلدية حربيل بولاية سطيف، حريق غابة بني ورقشن بلدية الأرهاط بولاية تيبازة.

في المقابل تم إخماد حريق غابة مشتة جغابة بلدية هنشير تومنغي، حريق غابة جبل فج الريح بلدية هنشير تومنغي بولاية أم البواقي وحريق نخيل وسط بلدية مقرة لولاية المسيلة.

وكانت ذات المصالح، قد أعلنت صباح اليوم إخماد جميع حرائق الغابات على المستوى الوطني والتي كان عددها يقدر بـ28 حريقا.