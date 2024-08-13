توقيف 3 متورطين في حرائق تيزي وزو

أوقفت مصالح الدرك الوطني بتيزي وزو، 3 أشخاص مشتبه فيهم تسببهم في حرق مساحات غابية بمنطقة ذراع الميزان، جنوب-غرب الولاية، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء بيان صادر عن المجموعة الإقليمية لذات الهيئة الأمنية.

وحسب البيان الصادر عن مكتب الإعلام والاتصال فقد تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف 3 أشخاص تسببوا في حرق أكثر من 10 هكتارات من المساحات الغابية بقرية تزروت بذراع الميزان.

وتعود وقائع القضية إلى ليلة الأحد 11 أوت على الساعة العاشرة ليلا عندما كان 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة يحتفلون بزواج صديقهم (س.ب)، فأشعلوا الألعاب النارية ورموها وسط الحشائش على حافة الطريق بقرية تزروت (ذراع الميزان)، ما أدى بعد مدة قصيرة إلى نشوب حريق نجم عنه خسائر مادية تمثلت في إتلاف ما يزيد عن 10 هكتارات من المساحة الغابية.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلام من طرف أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بذراع الميزان وبالتنسيق مع مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيزي وزو، تم في ظرف قياسي توقيف المشتبه فيهم الذين اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم بعد مواجهتهم بالأدلة، حسب التفاصيل التي جاءت في البيان.

وأكد نفس المصدر أن الأشخاص لموقوفين سيقدمون أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

للإشارة لقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة العاشرة ليلا فور تسجيل حريق قرية تزروت مجندة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والممثلة في 25 عونا و7 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف لإخماد النيران.