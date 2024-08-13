أرقام مروعة عن الرضع والأطفال في غزة

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية بغزة, اليوم الثلاثاء, عن استشهاد 115 طفلا رضيعا في القطاع منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر الماضي, لا يتعدى عمر أكبرهم 8 شهور.

و جاء في بيان لسلطات غزة : " باستشهاد الطفلين الرضيعين إيسل وأيسر أبو القمصان, اللذين ولدا في 9 من أغسطس الجاري, بلغ إجمالي عدد الأطفال الرضع الذين ولدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية 115 طفلا, عاشوا لحظات قصيرة من الحياة قبل أن تزهق أرواحهم تحت وطأة القصف والعدوان".

وينقسم عدد الشهداء الرضع, حسب الجنس إلى 53 رضيعا و 62 رضيعة يتوزعون على محافظات شمال غزة (7 رضع), غزة (26 رضيعا), المحافظة الوسطى (62 رضيعا), خان يونس ( 11 رضيعا) و رفح (9 رضع).

أما توزيع الأطفال الشهداء, حسب العمر, فعلى النحو التالي، 48 رضيعا دون شهر واحد, 47 رضيعا من شهر إلى 3 أشهر, 15 رضيعا من 4 إلى 6 أشهر, 5 رضع من 6 إلى 8 أشهر.

يشار إلى أن السلطات الفلسطينية بغزة قد وثقت, أمس الاول الأحد, في تقرير لها, استشهاد 16.456 طفل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 , منهم 36 استشهدوا نتيجة المجاعة, مشيرة إلى أن 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء و 17.000 طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.