حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل 4062 تدخلا بمعدل تدخل واحد كل 21 ثانية.

وفيما يتعلق بحوادث المرور، أحصت الحماية المدنية 222 تدخلا، سجلت إثرها 287 إصابة و09 وفيات، لتضاف إلى حصيلة أسبوعية ثقيلة، حيث توفي 45 شخصا وأصيب 2038 آخرون بجروح في1611 حادث مرور تم تسجيله في الفترة الممتدة من 4 إلى 10 أوت الجاري، عبر مختلف ولايات الوطن.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية، بإنقاذ 734 شخصا من الغرق، من خلال 1046 تدخلا، "فيما تم تسجيل وفيتين اثنتين تم انتشالهما من طرف الحماية المدنية، يقول البيان.

كما أسعفت ذات المصالح، 12 حالة على إثر حوادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في 03 تدخلات.