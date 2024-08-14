أمطار غزيرة تجتاح 30 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أمطارا غزيرة ورياحا قوية على وسط وشرق البلاد، كما تمس بعض ولايات الجنوب.

وفي تنبيه لذات المصالح، فإن أمطارا غزيرة تتعدى 15 ملم، ستمس ولايات: سوق أهراس، عين قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، المدية، بسكرة، الطارف، بومرداس، البويرة وأولاد جلال، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية منتصف الليل.

فيما ستعرف ولايات: الطارف، عنابة سكيكدة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، سطيف، قالمة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج والبويرة، رياحا قوية تتعدى 60 كلم\سا، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية منتصف الليل.