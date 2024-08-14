هذه الحالة العامة للحرائق

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي إلى غاية الساعة 08سا00د صباحا.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، تم تسجيل بولاية بجاية، حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الصفايح ببلدية أدكار، حيث تتواصل عملية الإخماد من طرف فرق الإطفاء المجندة بالمنطقة.

وبولاية تيزي وزو، تم إخماد حريقين اثنين لأدغال وأحراش، على مستوى كل من المغيرة ببلدية آيت خليلي، وتوريث عدن واقني يعفير ببلدية مقلع، فيما تتواصل عملية حراسة الموقعين.

أما بولاية سطيف، فقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق أدغال وأحراش بقرية لعزيم ببلدية حربيل نهائيا.

وبولاية تيبازة كذلك، تم إخماد حريق غابة بني ورقشن ببلدية الأرهاط نهائيا.

أما فيما يخص الحرائق المتعلقة بالمحاصيل الزراعية، فقد تم بولاية الجلفة، إخماد حريق أشجار مثمرة ببلدية عمورة نهائيا.