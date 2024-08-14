أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حسب ما كشفت منصة "الطاقة" المتخصصة في سوق البترول والغاز، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها في الجلسة السابقة، مع تزايد المخاوف من انقطاع الإمدادات.

يأتي ذلك بعد أن أظهر تقرير أمريكي انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل ترقُّب السوق لاحتمال اتّساع نطاق الحرب في غزة، ما قد يؤثّر في إمدادات النفط العالمية.

وبحلول الساعة 05:54 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، تسليم أكتوبر2024، بنسبة 0.64%، لتصل إلى 81.21 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر 2024، بنسبة 0.73%، لتصل إلى 78.92 دولارا للبرميل.