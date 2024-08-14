غلق مؤقت للطريق السيار شرق - غرب

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، عن غلق مؤقت للطريق السيار على مستوى بلدية القادرية بولاية البويرة، اتجاه البويرة، على إثر حادث مرور.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنّ الطريق السيار شرق – غرب في شطره الرابط بين بلديتي القادرية والجباحية، قد أغلق بشكل مؤقت لغرض إبعاد الشـاحنة نصف المقطورة.

ومن جهة أخرى، تقوم مصالح الصيانة للجزائرية للطرق السيارة لموقع البويرة بعملية شفط ومعالجة التشوهات التي أدت إلى تدهور أروقة الطريق السيار شرق – غرب بالبليدة، في شقه الرابط بين فرانس فانون، باتجاه الجزائر. ودعت المؤسسة العمومية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر والانتباه عند الاقتراب من منطقة الأشغال.