الشلف: حجز كمية من الكيف المعالج

أوقفت مصلحة أمن دائرة المرسى بالشلف شقيقين يبلغان 23،35سنة ينحدران من مدينة المرسى أحدهما في حالة فرار، عن قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات الصلبة، وتم حجز قرابة نصف كيلوغرام من الكيف المعالج، هذا بعد استغلال معلومات عن نشاطهما المشبوه بأحياء مدينة المرسى، حسب بيان مصالح الأمن.

ووفق خطة أمنية محكمة، تعتمد على التتبع والترصد لتحركاتهما المشبوهة، وبالتنسيق مع النيابة المختصة تمت مداهمتهما بمكان نشاطهما والتي أسفرت عن ضبط وحجز نصف كيلو غرام من الكيف المعالج في شكل خمس صفائح. حيث حاول أحدهما رمي الكمية وسط الأحراش في حين تبقى الأبحاث والتحريات جارية لإيقاف شقيقه الذي لاذ بالفرار.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه الذي أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة تنس عن قضية الحيازة والنقل والمتاجرة بالمخدرات.