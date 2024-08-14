إحباط محاولات إدخال كميات معتبرة من الكيف المغربي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 13 أوت 2024، عبر كامل التراب الوطني.

ووفق بيان الوزارة الصادر اليوم، فإن "مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت (02) عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، -حسب الوزارة- بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (49) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (03) قناطير و(70) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط (5,60) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(683 308) قرص مهلوس.

فيما أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام، (415) شخصا وضبطت (11) مركبة و(71) مولدا كهربائيا و(62) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب"، يضيف البيان.

وتم توقيف (24) شخصا آخر وضبط (05) بنادق صيد رشاش (01) من نوع كلاشنكوف ومسدسين (02) آليين و(35305) لتر من الوقود و(62,67) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، بالإضافة إلى (46,8) قنطار من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (285) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتم توقيف (1172) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.