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العالم

مستوطنون يقتحمون مجددا المسجد الأقصى

14 أوت 2024 ()
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عاد نحو ألف مستوطن صهيوني، اليوم الأربعاء، إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدّوا طقوساً تلمودية، تحت حماية شرطة الاحتلال.

 وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإنّ مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية، في وقت حولت شرطة الاحتلال القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية، وقامت بنشر مئات من عناصرها خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

 وسبق لنحو ألف مستوطن أن اقتحموا، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بتدنيس الباحات وأدوا طقوسا تلمودية في مشهد غير مسبوق من عمليات الاقتحام.

 ويتعرض المسجد الأقصى لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بدعم من قوات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

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