أوسكار: بداية رحلة البحث عن ممثل للجزائر

أعلنت اللجنة الجزائرية لانتقاء الأفلام والمكلفة من طرف أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن دعوة لترشيح أعمال سينمائية من أجل انتقاء الفيلم الروائي الطويل الذي سيمثل الجزائر في الطبعة الـ 97 لجوائز الأوسكار في فئة "أفضل فيلم روائي دولي"، حسب ما أفاد به أمس بيان للجنة.

وجاء في البيان أن عملية ترشيح الأفلام واختيار واحد منها لتمثيل الجزائر في جوائز الأوسكار المقبلة هي برعاية من وزارة الثقافة. الجزائرية وبالشراكة مع المركز الجزائري لتطوير السينما، حيث سيكون المخرج العالمي محمد لخضر حامينة رئيسا شرفيا لهذه اللجنة والمخرج بلقاسم حجاج رئيسا لها.

ولهذا الغرض، "تم أمس فتح منصة موجهة للمنتجين الراغبين في الترشح، حيث تتضمن هذه المنصة أعضاء اللجنة بالإضافة إلى معلومات ولوائح ونموذج الترشيح القابلة للتحميل".