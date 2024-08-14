الدخول الاجتماعي على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الحكومة، الذي خصص لاستعراض التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي 2024-2025، وبالتحضيرات الخاصة بظروف الدخول المدرسي، الجامعي والتكوين المهني.

ودرس مجلس الحكومة خلال الاجتماع، كيفية بحث مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع.

كما درست الحكومة الإطار التنظيمي المتعلق بمهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك.

وتناول مجلس الحكومة في الاجتماع دراسة عدد من التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت الذي أقره رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى دراسة البرنامج التكميلي لتنمية الولاية في إطاره الخاص بسياسة الانتقال الطاقوي.