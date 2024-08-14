من القبة إلى الحراش

سيتولى رياض لشهب، الرئيس السابق لرائد القبة، بشكل رسمي رئاسة فرع كرة القدم لاتحاد الحراش خلفا للحاج كمال.

وكان أولى قرارات لشهب في منصبه الجديد، تعيين اللاعب الأسبق لشبيبة القبائل أيت مولود مناجير عام للاتحاد وهو ذات المنصب الذي شغله الموسم الماضي في رائد القبة.

وفي اطار هذا "التغيير" استقبل عبد الوهاب زيني، الوالي المنتدب للحراش اليوم، المكتب المسير الجديد للفريق برئاسة مصطفى مقور ورياض لشهب وأكد الوالي خلال هذا اللقاء على الدعم الكامل للسلطات المحلية في الحراش وواد السمار للفريق ماديا وجلب ممولين من أجل تقديم موسم مشرف وتفادي سناريو المواسم الأخيرة التي جانبت فيها "الصفراء" السقوط إلى القسم الثالث.

وأشارت مصادر مطلعة بأن الاتصالات بدأت من أجل تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب الخبرة ومن بين هؤلاء الحارس الدولي السابق فوزي شاوشي ولاعب الفريق السابق هشام العقبي والمدافع الدولي السابق جمال بن لعمري.

يذكر أن لشهب الذي يملك شركة متخصصة في استيراد وبيع العتاد الرياضي كان تولي رئاسة فرع كرة القدم في رائد القبة في عهد الرئيس بودينة

تم تولي لشهب رئاسة رائد القبة بعد سحب الثقة من بودينة ويكمل العام الأخير من العهدة الأولمبية أين نافس الرائد من أجل الصعود إلى المحترف الأول دون أن يوفق ذلك، ليعلن انسحابه من الفريق لأسباب وصفها بالشخصية ثم ينفي لاحقا صحة الأخبار التي تحدثت عن انتقاله للاشراف على اتحاد الحراش لغاية عقده الجمعية العامة لرائد القبة أين تم الكشف عن مبلغ 4 مليار سنتيم ديون شركته على عاتق الفريق.

واللافت أن لشهب لازال عضو في الجمعية العامة لرائد القبة وسيكون بحكم منصبه عضو في الجمعية العامة لاتحاد الحراش في مشهد لم يعد جديدا على الكرة الجزائرية التي شهدت قبل فترة رئيس النادي الهاوي لاتحاد العاصمة سعيد عليق يشعل منصب مسؤول القطب الرياضي في فريق شباب بلوزداد.