رئيس الجمهورية يكرم الأبطال (فيديو)

كرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الرياضيين المتوجين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويتعلق الأمر بالملاكمة إيمان خليف، الجمبازية كايليا نمور والعداء جمال سجاتي.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في "الفايسبوك": أولمبياد باريس 2024 .. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يُكرّم صُنّاع الأمجاد في قصر المرادية".

وكانت الجزائر قد أنهت الأولمبياد برصيد 3 ميداليات، ذهبيتان لإيمان خليف وكايليا نمور وبرونزية لجمال سجاتي، ما جعلها تعادل أفضل مشاركة في تاريخها المسجلة في أولمبياد أتالانتا 1996.