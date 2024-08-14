مجلس مساهمات الدولة يناقش ملف الأملاك المصادرة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة 188 لمجلس مساهمات الدولة، حسب ما أورد بيان لمصالح الوزير الأول.

وخصصت الأشغال –وفق ذات المصدر- لمتابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة خلال الدورة السابقة والمتعلقة بنقل ملكية الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا مكافحة الفساد، لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية بمقابل ذي قيمة، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

"سجل مجلس مساهمات الدولة بارتياح، الإجراءات المتخذة في هذا الإطار من قبل القطاعات المعنية مع دعوة كل المتدخلين إلى تيسير الإجراءات التي تمت مباشرتها لوضع الوحدات المنقولة حيز التشغيل في أقرب الآجال، بما يمكنها من المساهمة فعليا في بعث إنعاش القطاعات الاقتصادية المستفيدة من هذه التحويلات"، يختم البيان.