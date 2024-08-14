سوناطراك .. مبلغ مالي للمتوجين في أولمبياد باريس

نظمت شركة سوناطراك، اليوم، بمقر مديريتها العامة بالجزائر، حفل تكريم على شرف الرياضيين المتوجين بالميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وحسب الصور التي نشرتها الشركة العمومية على صفحتها في "الفايسبوك" تحصل جمال سجاتي، إيمان خليف وكايليا نمور على مبلغ مالي قدر بـ400 مليون سنتيم لكل منهم.

وجاء في بيان سوناطراك "تم، خلال هذا الحفل الذي أشرف عليه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، تهنئة الرياضيين كيليا نمور، وإيمان خليف، وجمال سجاتي، وتكريمهم على أدائهم الاستثنائي الذي أثار الإعجاب وكان مصدر فخر واعتزاز لكل الجزائريين".

أعلن حشيشي أن سوناطراك ستُرافق وتدعم الرياضيين المُتوّجين بميداليات في هذه الدورة الأولمبية، وهذا طيلة العهدة الأولمبية القادمة، مما سيمَكّن هؤلاء الرياضيين من الاستفادة من الرعاية في تحضيراتهم استعدادا للمسابقات الدولية المقبلة.