هذا موعد عودة خليف وسجاتي إلى تيارت

ينتظر عودة البطلين ايمان خليف المتوجة بذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس وجمال سجاتي صاحب برونزية سباق الـ800 متر، إلى تيارت مساء هذا الجمعة، ليحظيا باستقبال أسطوري من قبل السلطات المحلية والمواطنين، بعد أن استقبلا اليوم من طرف رئيس الجمهورية، نظير ما قدماه للرياضة الجزائرية وتشرفيهما للجزائر في هذا المحفل الدولي.

وستسدل الملاكمة إيمان الستار عن الجدارية التذكارية الخاصة بها التي أعاد رسمها الفنان ابن جيجل، مكي دفاس والمنصوبة بساحة الشهداء بقلب مدينة تيارت.

وسيكون استقبال البطلين في عرس كبير بالخيالة والبارود وزغاريد النسوة، في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ المشاركات الجزائرية رياضيا بإحراز رياضيين من نفس الولاية على ميداليتين غاليتين في أولمبياد، لعلهما تجعلان القائمين على قطاع الرياضة يولون الاهتمام الأكثر للشباب، وألا يكون هذا الانجاز المحقق الشجرة التي تغطي الغابة.