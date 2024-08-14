المنظمة الوطنية للمجاهدين تساند المترشح عبد المجيد تبون

جددت المنظمة الوطنية للمجاهدين، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، مساندتها وتأييدها للمترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، عبد المجيد تبون، وذلك حفاظا على استقرار البلاد وتعزيز مؤسسات الدولة.

وفي بيان توج اللقاء التقييمي الذي جمع أعضاء الأمانة الوطنية للمنظمة وأمناء مكاتبها الولائية، أنه "من أجل ضمان استمرارية الدولة في خدمة مواطنيها وبناء مؤسسات قوية والحفاظ على وحدة الشعب الجزائري وضمان العيش الكريم للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، فقد وقع الاختيار على مساندة وتأييد المترشح الحر، عبد المجيد تبون، لقيادة البلاد في المرحلة القادمة".

ودعت المنظمة في نفس السياق الشعب الجزائري إلى التوجه بقوة يوم 7 سبتمبر القادم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر، مثمنة "المساعي الرامية إلى بناء دولة قوية بمساهمة كل أبنائها المخلصين الحريصين على أمنها واستقرارها".