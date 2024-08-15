3 مرشحين و21 يوما لإقناع الناخبين

تنطلق، اليوم، الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر 2024، حيث يحاول المرشحون الثلاثة يوسف أوشيش وعبد المجيد تبون وعبد العالي حساني شريف إقناع الناخبين ببرامجهم، خصوصا الذين لم يحسموا قرارهم لمن يمنحوا أصواتهم.

واستفيد من مصادر في جبهة القوى الاشتراكية أن المرشح الرئاسي أوشيش سيبدأ نشاطه من حي باب الوادي بالجزائر العاصمة، أحد الأحياء الشعبية المكتظة التي يحوز فيها على قاعدة شعبية منذ فترة الأحادية.

وعمد الأفافاس إلى المزاوجة بين الجولات الميدانية للتواصل عن قرب مع المواطنين والتجمعات الشعبية خلال الأسابيع الثلاثة للحملة الانتخابية التي تتم في ظل أجواء حارة.

ويفتتح عبد العالي حساني شريف عداده من العاصمة بزيارة منزل المجاهد الياس دريش الذي احتضن اجتماع مجموعة الـ22 التاريخية، ثم وضع إكليل زهور بمقام الشهيد ووقفة في ساحة حرية الصحافة بحسيبة بن بوعلي، ثم عمل جواري بساحة الشهداء، وصولا إلى معلم 2 ماي أمام ميناء الجزائر، قبل الانتقال إلى ولاية البليدة للقاء أحباب مؤسس حركة السلم (المجتمع الإسلامي سابقا)، الراحل محفوظ نحناح، ورفيقه الشيخ محمد بوسليماني، قبل العودة إلى المقر الوطني عشية الانطلاق في دورية نحو الشرق يستهلها بتبسة ثم عنابة الجمعة، تليهما محطتا سكيكدة وجيجل السبت ثم ميلة وقسنطينة في اليوم الذي يليه.

ويخصص اليوم الأول من كل نشاط للعمل الجواري، أما المساء فيوجه للتجمعات الشعبية، حسب مصادرنا، أي مع تراجع موجة الحر.

وتتولى مديرية حملة حساني ضبط الأمور التقنية والفنية قبل النزول الميداني، ومنها الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعية، حيث عقد أمس فريق "السوشيال ميديا" المكلف بتغطية ونقل الحملة الانتخابية لقاء له بقاعة العمليات، أشرف عليه أحمد صادوق مدير الحملة الانتخابية وعبد المنعم بن حمدة مسؤول الإعلام والاتصال فيها.

أما بالنسبة للمرشح عبد المجيد تبون فالعمل جار، حسب مصادر من الموالاة، على وضع اللمسات الأخيرة للبرنامج الانتخابي وتنصيب طاقم المديرية الوطنية للحملة بقيادة وزير الداخلية إبراهيم مراد، المتوقع أن يتم الخميس.

وفيما يرتقب أن يكون ظهور الرئيس تبون في محطات رئيسية خلال الحملة، سيتولى قادة أحزاب الموالاة العمل الترويجي الميداني، حيث ينشط أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، نهاية الأسبوع، تجمعات في مستغانم وعين تموشنت (الخميس) ثم تلمسان وعين تموشنت (الجمعة) وبجاية (السبت). وفي برنامج التجمع الوطني الديمقراطي تجمع شعبي ينشطه أمين عام الحزب، مصطفى ياحي، يوم السبت بأم البواقي.

من جهتها أعلنت حركة البناء الوطني عن تنظيم تجمع لرئيسها عبد القادر بن ڤرينة بتندوف اليوم الخميس. في السياق ذاته، كشفت الحركة عن إسداء تعليمات لمناضلي الحزب للمشاركة في التجمعات التي تقيمها الأحزاب الداعمة للمرشح تبون عبر الوطن. ودعي كوادر الحزب ومنتخبوه، وفق تعليمة صدرت أول أمس، للمساهمة والحضور الكثيف في أي تجمع عام أو نشاط موجه للمواطنين يقوم به أي حزب منفردا أو أحزاب مجتمعة لصالح المرشح بالحضور الكثيف والتعبئة.