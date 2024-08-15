أمطار ورعود على هذه الولايات (تحديث)

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية معتبرة على ولايات شمالية، وداخلية وحتى جنوبية للوطن.

وجاء في تنبيه لذات المصالح، أنه بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية يوم غد الجمعة ستشهد كل من ولايات سوق أهراس، برج بوعريريج، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، سكيكدة، بسكرة، الطارف، بومرداس. بالإضافة إلى بومرداس، البويرة، الجزائر العاصمة، البليدة، أولاد جلال، تيبازة، تيارت، الجلفة، الأغواط، تمنراست، ان قزام، جانت، برج باجي مختار، أمطارا ورعود.

وستتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 15 ملم و 30 ملم محليا وأما بالنسبة لولايات الوادي، تقرت وورقلة ستشهد زوابع رملية طيلة نهار اليوم.