أمطار ورعود على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الشمالية والداخلية للوطن.

وجاء في تنبيه لذات المصالح، أنه بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية يوم غد الجمعة ستشهد كل من ولايات سوق أهراس، برج بوعريريج، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، سكيكدة، بسكرة، الطارف، بومرداس.

بالإضافة إلى بومرداس، البويرة، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، تيارت، الجلفة، تمنراست، ان قزام، برج باجي مختار، أمطارا ورعود.

وأما بالنسبة لولايات الوادي، تقرت وورقلة ستشهد زوابع رملية طيلة نهار اليوم.