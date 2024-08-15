الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين

ذكرت مراجع إعلامية، صباح اليوم الخميس، أنّ ستة وأربعين فلسطينياً اعتقلوا فجراً في ست محافظات، وبشكل خاص في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في إفادات وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنّه في اليوم الـ 314 للعدوان الصهيوني الهمجي على غزة والضفة، أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال سبعة مواطنين فلسطينيين، بعد مداهمة المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، في وقت قامت باعتقال ثلاثة مواطنين آخرين من منطقة واد السمن.

ولم يختلف الوضع في مخيم الفوار، حيث تمّ اعتقال 3 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ولدى اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني بلدة حلحول، شمال الخليل، اعتقلت محامياً ومواطنين اثنين.

وفي بيان مشترك، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أنّ عمليات الاعتقال التي تركّزت في محافظة الخليل، توسّعت لتشمل محافظات: رام الله، طولكرم، بيت لحم، نابلس والقدس المحتلة وشملت طلبة وأسرى سابقين.

وفي سياق ذي صلة، أحرقت قوات الاحتلال الصهيوني منزل مواطن فلسطيني، جراء إطلاق قنبلة غاز سام، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة، وداهمت قوات الاحتلال محلات تجارية في بلدة سعير، شرق الخليل، واستولت على جزء من البضائع الموجودة بداخلها.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت أكثر من عشرة آلاف فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة على غزة في السابع أكتوبر 2023.