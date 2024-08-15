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رئاسيات: برنامج اليوم الأول للحملة الانتخابية

15 أوت 2024 ()
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يشرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، اليوم الخميس، في الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة، برامجهم الانتخابية قصد إقناع الناخبين.

وفيما يلي برنامج اليوم الأول للحملة الانتخابية:

 - لقاء بمنزل مؤسس الحركة الشيخ الراحل محفوظ نحناح (16:00 سا).

 - عمل جواري لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي بالجزائر العاصمة (16:30 سا).

المترشح الحر عبد المجيد تبون:

 - عمل جواري للتجمع الوطني الديمقراطي بساحة البريد المركزي وآخر بمداومة الحزب ببلدية الشراقة بالجزائر العاصمة (16:00 سا).

 -تجمع شعبي بدار الثقافة بعين تموشنت (17:00 سا).

 - تجمع شعبي لجبهة المستقبل بتمنراست (17:00 سا).

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