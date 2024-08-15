40 ألف شهيد في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع أكتوبر 2023، إلى 40.005 شهداء بينهم 51.04 بالمئة من الأطفال والنساء.

في اليوم الـ 314 للعدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة ، أفيد أنّ المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في القطاع والضفة، أدت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى عتبة الأربعين ألف شهيد و92401 جريح.

ولا يزال آلاف الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.