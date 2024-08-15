هذه الحالة العامة لحرائق الغابات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، إلى غاية الساعة التاسعة صباحا.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد تم إخماد العديد من حرائق الغابات والأدغال عبر عدّة ولايات، فيما لا تزال العملية متواصلة في مناطق أخرى.

ففي بولاية بجاية، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الصفايح ببلدية أدكار.

وفي ولاية تيزي وزو تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمغيرة بلدية ىآيت خليل.

وكذا إخماد حريق أدغال و أحراش بتوريث عدن أقني بعفير ببلدية مقلع.

أما بولاية تلمسان، فقد تم إخماد حريق أدغال وأحراش بحي البرتقال بلدية الغزوات نهائيا.

وفي ولاية سكيكدة تم إخماد حريق أدغال وأحراش بمنطقة ليكالتين بلدية عين زويت نهائيا.

كما تم إخماد حريق أدغال و أحراش بغابة تيفاش بلدية خميسة ببلدية سوق أهراس.

كما أن عملية الإخماد متواصلة لحريق غابة بمنطقة لدشار غابة سيدي بن يحي ببلدية سيدي العنتري بولاية تيسمسيلت.

بالمقابل تمكنت ذات المصالح من إخماد حرائق المحاصيل الزراعية، بولاية أدرار تم إخماد حريق نخيل بمنطقة قصر أدغا ببلدية أدرار.

وفي ولاية خنشلة، تم إخماد حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى العاشرة ببلدية تاوزيانت.

أما بولاية المسيلة، فقد تم إخماد حريق أشجار مثمرة بمنطقة المعذر بلدية أولاد عدي قبالة.