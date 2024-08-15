خط الجزائر-تونس: شركة السكك الحديدية توضح

قدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، توضيحا للمسافرين بخصوص اقتناء تذاكر الرحلات على خط الجزائر – تونس.

وأفادت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه "تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات غير دقيقة تتعلق بدفع بعض المسافرين علاوة قدرها 19.7 دينار تونسي (ما يعادل 850 دج) خلال رحلة عودتهم من تونس إلى محطة عنابة."

وعليه، "تقدم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التوضيحات التالية: فالسعر الإجمالي للتذكرة ذهابًا وإيابًا على هذا القطار هو 3485 دج، بالنسبة للدرجة الأولى و3040 دج بالنسبة للدرجة الثانية، وعند الانطلاق من محطة عنابة إلى تونس، يقوم المسافر بسداد مبلغ 2635 دج، بالنسبة للدرجة الأولى و2190 دج بالنسبة للدرجة الثانية.

وأضاف نفس المصدر "يتم دفع المبلغ المتبقي، أي 19.7 دينار تونسي (850 دج)، خلال رحلة العودة في محطة تونس، وهو نفس الإجراء المعمول به بالنسبة للمسافرين القادمين من تونس باتجاه عنابة".

هذا الإجراء يُعتمد كضمان لحجز تذكرة العودة، تقول الشركة، ويهدف إلى تأكيد مقعد المسافر خلال رحلة العودة، كما أنه معتمد كذلك بالنسبة للرحلات على الخطوط الداخلية حيت يتم حجز تذكرة ذهاب – إياب.

مع ذلك، ولتجنب أي التباس فيما يخص هذا الإجراء، أكدت شركة السكك الحديدية في بيانها "فقد تم الاتفاق بين المصالح التجارية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، على أن يتم دفع المبلغ الكامل لتذكرة ذهاب وإياب، عند اقتنائها، سواء في الجزائر أو في تونس، وينبغي على المسافر، تأكيد حجز رحلة العودة في محطة انطلاق الرحلة (رحلة العودة)، أين سيتم منحه التذكرة التي سيتم استظهارها عند نقاط المراقبة".