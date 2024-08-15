"حصيلة الرئيس مصدر فخر كل جزائري"

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، اليوم الخميس، من مستغانم في أول يوم من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر مناضلي حزبه إلى المشاركة بقوة يوم الاقتراع بهدف تقوية الجبهة الداخلية والمساهمة في تنمية البلاد.

وأبرز الأمين العام للحزب العتيد في تجمع شعبي بدار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي"الجهود التي بذلها المترشح الحر عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية السابقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بفضل ما تم انجازه من خلال تجسيد التزاماته الـ 54، وتمكن في ظرف وجيز، من إعادة تثبيت أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها الدستورية واستعادة سلطتها وهيبتها بقوة القانون".

وتحقق جملة من الانجازات هامة في مختلف المجالات، منها مشاريع ضخمة كما هو الحال لمشروعي استغلال خام الحديد جبيلات "تندوف" وخط السكة الحديدية بشار-تندوف. فالجزائر اليوم حسب المتحدث "بلد مستقر، بفضل قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقوة ومتانة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية، التي تضمن أمن واستقرار البلاد وحماية وحدة الشعب وسلامتها الترابي."

وعلى الصعيد الخارجي أوضح بن مبارك "عززت الدبلوماسية الجزائرية من مصداقيتها وبرزت كصوت محترم ومسموع، بفضل الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية، الذي لم يدخر جهدا لاستعادة الصورة الحقيقية للجزائر وهيبتها وسمعتها ومبادئها الراسخة والداعمة للقضايا العادلة للشعبين الفلسطيني و الشعب الصحراوي".

كل هذا النجاح يقول الأمين العام للأفالان "يستدعي من الأغلبية أن تشيد به وأن تقف سدا منيعا في وجه أولئك، الذين يشككون في هذا المسار الناجح ووصل بهم الأمر أن خططوا لإفساد العرس الانتخابي عن طريق جماعة إرهابية".





