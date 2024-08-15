أسواق متخصصة لتسويق المنتجات الفلاحية

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية تعمل على افتتاح العديد من الأسواق المتخصصة لتسويق المنتوجات الفلاحية الموسمية على غرار العنب، التفاح، التمور والثوم.

وأشار وزير التجارة في تصريح صحفي، على هامش افتتاح السوق الموسمي الخاص بعرض وتسويق العنب ببلدية برج منايل بولاية بومرداس، أن "ضبط الأسعار وتنظيم السوق من أولويات الحكومة منذ 5 سنوات، متى تم إعداد نظرة شاملة لبعث شبكة من الأسواق الجوارية والوطنية، مست العديد من المواد الغذائية والكهرومنزلية والمواد الفلاحية". وأضاف زيتوني، أن قطاع التجارة ملزم بمرافقة المنتجين وجمعيات المستهلك لاقتناء المواد بأسعار معقولة والقضاء على الوسطاء والمضاربين، مضيفا " الكثير من الشعب عرفت نجاحا مثل الحمضيات التي تم بها تسجيل أكثر من مليون و700 ألف طن، وهو ما أدى إلى إنجاز سوق خاص بالحمضيات".

كما أشار زيتوني في سياق ذي صلة، أنه تم تلقينا العديد من الانشغالات بشأن تسويق منتوج العنب، أين تم اختيار إنجاز سوق خاص بهذه الفاكهة بولاية بومرداس، وهو ما تم في ولايات أخرى من أجل تسويق المنتوجات الفلاحية وبأسعار معقولة، على غرار سوق التفاح بخنشلة وهو جاهز للتدشين، سوق للتمور في بسكرة، سوقين في ورقلة للتمور وهما جاهزين للتدشين، بالإضافة كذلك إلى سوق في وادي سوف للطماطم، وسوق بولاية ميلة لتسويق منتوج الثوم."

وأكّد زيتوني، أن الأسواق المتخصصة هي دفع للإنتاج، حيث سيجد الفلاح الجو المناسبة لتسويق منتوجه فيما يتمكن المستهلك من اقتناء المواد الضرورية بأقل الأسعار.