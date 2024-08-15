أبو عبيدة يكشف تفاصيل ما حدث مع أحد الأسرى

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، اليوم الخميس، أن نتائج التحقيق في حادثة مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه أفضت إلى أن المجند المكلف بالحراسة تصرف بشكل انتقامي خلافاً للتعليمات بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن هذه "الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن".

وحمّل أبو عبيدة، العدو "المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا"، يضيف.

هذا وقد كشف أبو عبيدة قبل يومين، أن اثنين مكلفين بحراسة أسرى إسرائيليين قاما في حادثتين منفصلتين بقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين أخريين بجراح خطيرة.

للتذكير، فقد شهد قطاع غزة فجر السبت الماضي واحدة من أكبر المجازر في الأسابيع الأخيرة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية مصلى لمدرسة "التابعين" بمنطقة حي الدرج، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين، كانوا يؤدون صلاة الفجر.