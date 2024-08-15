ميناء وهران: الشروع قريبا في ترميم الرصيف التجاري "دانكارك"

يرتقب الشروع في أشغال ترميم وتقوية الرصيف التجاري "دانكارك" بميناء وهران في الأيام القادمة، حسبما استفيد اليوم الخميس من مديرية الأشغال العمومية.

واستنادا إلى ذات المديرية فقد تم مؤخرا اختيار مؤسسة "ميديترام" لترميم وتقوية الرصيف التجاري "دانكارك" بميناء وهران على أن تنطلق الأشغال في الأيام القادمة فور استكمال الإجراءات الإدارية.

وتشمل العملية التي حددت آجالها ب 24 شهرا، توسيع هذا الرصيف ذي عمق يقل عن 9 أمتار والممتد على طول 220 متر نحو البحر بحوالي 3.5 متر إضافية.

وفور الانتهاء من الأشغال التي رصد لها مبلغ 900 مليون دج بتمويل ثنائي من مديرية الأشغال العمومية التي ستتكفل بالأشغال الكبرى ومؤسسة ميناء وهران التي تحمل على عاتقها التجهيزات سيمكن للرصيف استقبال باخرة من الحجم الكبير أو باخرتين ذات الحجم المتوسط في آن واحد وإتاحة مساحة أكبر بالميناء لتفريغ الحبوب على وجه الخصوص وكذا شحن وتفريغ بضائع وسلع أخرى.

للتذكير شهد ميناء وهران في السنوات الأخيرة أشغال ترميم عدد من الأرصفة على غرار رصيف "كوناكري" المخصص لبواخر نقل المسافرين الممتد على طول 250 متر وذي عمق 10 أمتار وكذا رصيف "السينغال" إلى جانب أشغال تدعيم كاسر الأمواج الرئيسي لميناء وهران الممتد على 3 كلم.