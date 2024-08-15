إصابة 16 شخصًا في حادثي مرور منفصلين بالجلفة

شهدت ولاية الجلفة، اليوم الخميس، حادثي مرور خطيرين أسفرا عن إصابة 16 شخصًا.

الحادث الأول وقع في حدود الساعة 13:12 على الطريق الوطني رقم 01، بالقرب من محطة الخدمات "جقبوب" عند المخرج الشمالي لمدينة الجلفة حيث تعرضت سيارة من نوع شيفروليه أوبترا للانحراف والانقلاب، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و79 سنة. وقد تدخلت إسعافات المركزين المتقدمين بالجلفة مدعمة بإسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى هتهات بوبكر بحي شعوة في الجلفة.

أما الحادث الثاني، فقد وقع بعد أقل من ساعة، في حدود الساعة 14:07، على الطريق الوطني رقم 46 عند مفترق الطرق "شعبة بن كربوع" و"بن يعقوب". الحادث تمثل في اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع "رونو ميغان" و"رونو كونغو"، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و55 سنة. تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشارف مدعمة بإسعافات الوحدة الرئيسية والمركز المتقدم بالجلفة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني في الجلفة