تنصيب مدير جديد لمشروع مدينة بوغزول الجديدة

أشرف والي ولاية المدية، جهيد موس، اليوم، على تنصيب سداوي عبد الحق المعين على رأس هيئة المدينة الجديدة بوغزول والقادم من المدينة الجديدة سيدي عبد الله أين شغل منصب مدير عام خلفا لفاتح زموري الذي خول لشغل نفس المهم بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله .

هذا وأثنى الوالي على جهود المدير المغادر والذي "حقق طفرة نوعية فيما تعلق بتهيئة المدينة الجديدة بوغزول، مشيرا إلى الجهود المحلية التي بذلت في مجال تطهير العقار عبر ترحيل العائلات القاطنة بالمحيط الخاص بالمدينة الجديدة داعيا المدير الجديد لـ"تكريس الجهود لبعث المدينة الجديدة ببوغزول حيث تم تسجيل تقدم هام في أشغال بعث المشروع عقب الإجراءات المتخذة من قبل الوالي لترحيل الأهالي وتطهير العقار في إطار تهيئة النسيج العمراني القديم لبلدية بوغزول".

بأتي هذا بعد التعليمات المسداة من قبل السلطات العليا للبلاد أين تقرر إعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية، وتهيئتها لتكون شريان الإقلاع الاقتصادي الذي تراهن عليه الدولة.