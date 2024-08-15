آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

تنصيب مدير جديد لمشروع مدينة بوغزول الجديدة

15 أوت 2024 ()

38serv

+ -

أشرف والي ولاية المدية، جهيد موس، اليوم، على تنصيب سداوي عبد الحق المعين على رأس هيئة المدينة الجديدة بوغزول والقادم من المدينة الجديدة سيدي عبد الله أين شغل منصب مدير عام خلفا لفاتح زموري الذي خول لشغل نفس المهم بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله .

هذا وأثنى الوالي على جهود المدير المغادر والذي "حقق طفرة نوعية فيما تعلق بتهيئة المدينة الجديدة بوغزول، مشيرا إلى الجهود المحلية التي بذلت في مجال تطهير العقار عبر ترحيل العائلات القاطنة بالمحيط الخاص بالمدينة الجديدة داعيا المدير الجديد لـ"تكريس الجهود لبعث المدينة الجديدة ببوغزول حيث تم تسجيل تقدم هام في أشغال بعث المشروع عقب الإجراءات المتخذة من قبل الوالي لترحيل الأهالي وتطهير العقار في  إطار  تهيئة النسيج العمراني القديم  لبلدية بوغزول".

بأتي هذا بعد التعليمات المسداة من قبل السلطات العليا للبلاد أين تقرر إعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية، وتهيئتها لتكون شريان الإقلاع الاقتصادي الذي تراهن عليه الدولة.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أمطار غزيرة تجتاح 30 ولاية

    17838 قراءة
  • 3

    بعد تعرضه للطعن .. والد نجم برشلونة في حالة خطيرة

    9485 قراءة
  • 4

    منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ

    9360 قراءة
  • 5

    غلق مؤقت للطريق السيار شرق - غرب

    9122 قراءة