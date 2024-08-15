اتحاد الجزائر يسوي مشكل الملعب

وافقت إدارة ديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف" على طلب اتحاد الجزائر للاستقبال بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي، خلال بطولة الرابطة الأولى للموسم القادم 2024 / 2025.

وردت إدارة ديوان المركب الأولمبي بالإيجاب على الطلب الذي تقدمت به إدارة الإتحاد، مع جملة من الشروط بموافقة الطرفين.

وانتظرت إدارة الإتحاد إلى غاية اليوم من أجل تسوية الموضوع حتى يتسنى لها دفع ملف الانخراط على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة، بعد حصولها على الوثيقة الوحيدة التي كانت تنقص ملف انخراطها قبل انقضاء الآجال المحددة للانخراط والتي تنتهي اليوم.