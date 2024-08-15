إصابة شخصين في انفجار قنبلة تقليدية بعين الدفلى

أصيب عون تدخل تابع لمحافظة الغابات بعين الدفلى يعمل متعاقد في إطار توظيف العمال الموسميين لحملة مكافحة حرائق الغابات لسنة 2024، مع حارس مشروع تشجير لدى المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية زكار إثر انفجار قنبلة تقليدية بغابة الدولة هراوات، قسم عمرونة، بالمكان المسمى مولاي العقبة.

وقد تنقل صبيحة اليوم المدير العام للغابات جمال طواهرية حسب بيان للمديرية، رفقة عيسى عزيز بوراس والي ولاية عين الدفلى ومدير الإدارة والوسائل بالمديرية عبد الرحمان بوكرابوزة، إضافة إلى حسين دحماني محافظ الغابات للولاية، وخالفة كريم رئيس مجمع الهندسة الريفية، وقدور جبار رزق الله المدير العام للمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية زكار إضافة إلى السلطات الأمنية ،المدنية والعسكرية إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بسيدي بوعبيدة بعين الدفلى للاطمئنان على حالتهما الصحية متمنين لهما الشفاء العاجل.

وفي هذا السياق أمر والي ولاية عين الدفلى القائمين على المستشفى بالتكفل الصحي الأمثل بهما مؤكدا في حديثه معهما على متابعة حالتهما إلى غاية تماثلهما للشفاء التام.