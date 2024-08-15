بومرداس: عون يدشن وحدة تخزين الحبوب ومطحنة للقمح

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس بولاية بومرداس على تدشين وحدة لتخزين الحبوب تضم 36 صومعة بقدرة تخزين تبلغ مليون قنطار ومطحنة بداخلها للقمح الصلب واللين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 طن يوميا.

وجاء في التوضيحات التي قدمت للوزير عقب تدشينه لهذه الوحدة التابعة للمجمع العمومي أغروديف، فرع حبوب الوسط بقورصو (شمال)، أن هذه الأخيرة التي أعيد تأهيلها وتشغيلها بعد 21 سنة من التوقف، من شأنها "الرفع من قدرات التخزين الإستراتيجية الوطنية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مجال الحبوب".

وعرفت مكونات هذه الوحدة عملية ترميم وإعادة تأهيل بعد أن تضررت بدرجات متفاوتة جراء زلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب الولاية والذي تسبب في خروجها عن الخدمة تماما.

وأكد الوزير في تصريح صحفي، أن إعادة تشغيل هذه الوحدة يندرج ضمن "تعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب"، مشيرا إلى أن البلاد في "حاجة ماسة لتوسيع وتعزيز هذه القدرات من خلال العمل الذي يجري حاليا لتغطية غالبية ولايات الوطن بوحدات للتخزين".

وأضاف عون أن وتيرة إنجاز البرنامج الوطني لتعزيز قدرات التخزين عبر ولايات الوطن، "مرضية جدا"، مؤكدا بلوغ مع نهاية السنة الجارية "استقلالية وأريحية كبيرة في المجال".

ولفت إلى أنه من شأن إعادة تشغيل وحدة قورصو للتخزين، توفير ما بين 500 و600 منصب شغل, ملحا على ضرورة منح الأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة وذوي الخبرات الذين كانوا يشتغلون سابقا في هذه الوحدة.

من جهة أخرى، ذكر الوزير أنه "في إطار عمليات استرجاع أموال الدولة بموجب أحكام قضائية نهائية، تم مؤخرا تنصيب المسؤولين المكلفين بتسيير الوحدات التسعة المسترجعة ووضع خطة عمل محددة الأهداف والنتائج من أجل تحقيق النجاعة والدخول في مرحلة الإنتاج في أقرب وقت ممكن".