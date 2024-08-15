جدري القردة .. تسجيل أول حالة خارج إفريقيا

أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد، الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس "إمبوكس" أو "جدري القردة"، والتي تعد أيضًا أول إصابة به خارج القارة الإفريقية.

وأضافت الوكالة، في بيان، أن الشخص الذي أصيب بالعدوى، كان يقيم في منطقة في إفريقيا، تشهد حاليًا تفشي كبير لفيروس جدري القردة من النوع الأول.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس جدري القردة في أجزاء من إفريقيا أصبح الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وتوفي ما لا يقل عن 450 شخصًا خلال تفشٍ أولي للفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانتشر المرض منذ ذلك الحين إلى مناطق وسط وشرق إفريقيا.

وينتقل المرض من خلال الاتصال الوثيق، مثل ممارسة الجنس، وملامسة الجلد، والتحدث أو التنفس بالقرب من شخص آخر، ويسبب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا، والطفح الجلدي، ويمكن أن يكون مميتًا.